В Новокузнецке полицейские пресекли дерзкое мошенничество. По данным ГУ МВД по Кузбассу, 19-летний житель Новосибирска приехал в город, чтобы забрать у 79-летней пенсионерки крупную сумму, но вместо этого оказался в наручниках.

Сначала женщине позвонил "сотрудник пенсионного фонда" и попросил паспортные данные для перерасчёта пенсии. Затем с ней связался "капитан по борьбе с терроризмом", который убедил пенсионерку, что её счёт в банке нужно срочно закрыть, а деньги передать на экспертизу.

Напуганная женщина упаковала банкноты в подарочный пакет и на улице передала их курьеру, назвавшему кодовое слово "книга". Взамен он выдал фальшивую доверенность якобы от правоохранительных органов.

– Сумма причиненного ущерба составила более 1,4 млн рублей, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

О том, что в отношении пенсионерки совершаются мошеннические действия, в ходе оперативно-розыскных мероприятий стало известно сотрудникам уголовного розыска. Они разработали спецмероприятие и в момент передачи денег задержали курьера с поличным.

Следователи установили, что обвиняемый нашёл "работу" в интернете. По указанию куратора он приехал из Новосибирска в Новокузнецк, чтобы забрать деньги и передать их следующему участнику схемы. Однако преступление не было доведено до конца – полицейские пресекли противоправную деятельность.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Курьеру грозит до 10 лет лишения свободы по статье "Мошенничество".