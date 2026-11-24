Автомобилист погиб на месте. Оказалось, что во время аварии он не был пристёгнут.

Напомним, накануне вечером в Прокопьевске произошло ещё одно серьёзное ДТП: на улице Соколовской перевернулся бензовоз. Топливо хлынуло на землю, водитель пострадал.