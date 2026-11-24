Накануне вечером в Кузбассе разбился водитель японской иномарки, пренебрёгший элементарными правилами.
В понедельник, 23 ноября, в 17:40 на седьмом километре автодороги Подъезд к посёлку Кара-Чумыш в Прокопьевском округе произошло смертельное одиночное ДТП, сообщает во вторник ГИБДД Кузбасса.
– Предварительно установлено, что 62-летний водитель автомобиля Mitshubishi не справился с управлением и совершил опрокидывание автомобиля, – сказали в ГАИ.
Автомобилист погиб на месте. Оказалось, что во время аварии он не был пристёгнут.
Напомним, накануне вечером в Прокопьевске произошло ещё одно серьёзное ДТП: на улице Соколовской перевернулся бензовоз. Топливо хлынуло на землю, водитель пострадал.