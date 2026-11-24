В Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора 19 ноября 2026 года обратились жители Кузбасса – им требовалось оформить документы для вывоза домашних животных за границу. Ведомство подготовило бумаги на четырех питомцев, которые отправятся в Таиланд и Вьетнам.

В число путешественников попали пудель Лео, бультерьер Луна и два сфинкса – Принц и Мия. Владельцев у них трое: с Луной хозяин переезжает на постоянное место жительства во Вьетнам, Лео летит с хозяйкой на отдых в Таиланд, а Принц и Мия отправятся с владельцами в поездку по Вьетнаму.

– Заявки на вывоз животных были поданы хозяевами через компонент ФГИС "ВетИС" – систему "eCert", – сообщили в ведомстве.

Инспектор Россельхознадзора проверил у питомцев идентификационные чипы и ветеринарные паспорта, включая отметки о прививках и обработках. Проверка показала, что все требования к вывозу животных за пределы России соблюдены. На питомцев выдали международные ветеринарные сертификаты формы № 5а.