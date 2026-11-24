По данным канала BAZA, взрыв газа в пятиэтажном доме в селе Кулунда на Алтае привел к серьезным последствиям. В результате ЧП пострадали 14 человек, а еще один человек, по предварительной информации, может оставаться под завалами. Позднее стало известно о погибшем.

Взрыв прогремел утром. После него в доме начался пожар, а четвертый и пятый этажи обрушились сразу в двух подъездах. Восемь жильцов смогли выбраться самостоятельно, еще пятерых эвакуировали спасатели.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники МЧС, медики и следователи. Для людей, оставшихся без жилья, организуют пункты временного размещения.

Позже в региональном СК сообщили, что при взрыве погиб мужчина. Ему было 52 года, он находился в квартире по соседству с той, где произошел взрыв.