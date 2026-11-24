Как сообщает ГУ ФССП по Кузбассу, в отношении мужчины судебные приставы ОСП по г. Мариинску, Мариинскому и Чебулинскому районам возбудили исполнительное производство о взыскании уголовного штрафа. Сумма наказания составила около 1 миллиона рублей.

Должника ознакомили с материалами исполнительного производства, разъяснили порядок исполнения требований суда и предупредили о последствиях неуплаты штрафа в установленный законом срок. Приставы напомнили, что за уклонение от уплаты уголовного штрафа предусмотрена его замена другим видом наказания, предусматривающим реальное ограничение свободы.

Вскоре на депозитный счёт отделения поступила вся сумма уголовного штрафа. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Напомним, что в Кузбассе борьба с незаконными рубками ведётся жёстко. Ранее VSE42.RU сообщал, что в Кемерове суд отправил за решётку 14 участников преступного сообщества, занимавшегося незаконной рубкой леса в Ижморском районе.