В социальных сетях на странице главы Кузбасса кемеровчанин рассказал о проблемах с общественным транспортом. По его словам, автобус № 54 уже второй день ходит по расписанию только одним рейсом. Вчера на маршруте работал лишь один автобус, а сегодня утром ситуация повторилась. Пассажир поинтересовался, как долго придётся ждать нормальной работы маршрута. О ситуации также пишет портал PROKUZBASS.RU.

Представители администрации Кемерова отреагировали на жалобу и объяснили причину перебоев.

– Невыполнение рейсов связано с дефицитом исправного подвижного состава у перевозчика. За невыполнение рейсов на перевозчика налагаются штрафные санкции, – ответили в мэрии.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Мариинске были временно изменены маршруты автобусов из-за сильного гололеда.