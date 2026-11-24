В Кузбассе осуждённая художница покорила творческий Олимп. Марина Бондаренко, отбывающая наказание в ИК-35, заняла первое место на VI Дельфийском чемпионате в номинации "Рисунок".Её работа "Праздник Иван Купала" покорила жюри своей колоритностью и целостностью. Марина использовала сочетание графики цветного карандаша и насыщенной акварели. Несмотря на простой сюжет, рисунок передаёт особую атмосферу и эмоции.

Марина Бондаренко уже три года состоит в творческом кружке для осуждённых "Акварель". Она регулярно участвует в художественных конкурсах учреждения и теперь смогла заявить о себе на федеральном уровне.

Всего на VI Дельфийский чемпионат было представлено 413 творческих работ из 82 территориальных органов ФСИН России. Конкуренция была высокой, но Марина смогла обойти всех соперников.

– Чемпионат стал пространством, где открываются таланты и труд находит признание. Участники раскрыли себя в разных видах искусства – от музыки и театра до живописи и ремёсел, – отметил заместитель директора ФСИН России Андрей Шмидко.

Кроме того, жюри конкурса отметила творческую работу самодеятельного коллектива осуждённых колонии-поселения № 2. Шуточная народная песня в исполнении 9 участников вокального коллектива завоевала третье место в номинации "Ансамблевое народное пение".