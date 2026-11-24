Кузбассовцев предупреждают об активности силовых структур, из-за чего движение по дорогам может быть ограничено.
Со вторника по четверг, 24 и 26 ноября, в Кемеровской области пройдут антитеррористические учения, сообщает кузбасское УФСБ.
– В связи с указанным в период проведения учения возможны ограничения движения автотранспорта на отдельных участках дорог общего пользования, – подчёркивает ведомство.
В учениях примут участие оперативники ФСБ, МВД, ФС ВНГ, ФСИН, МЧС, СУ СК, ФСО и представители местных администраций.
В основном тренировка пройдёт в Осинниках и Калтане.
Фото: VSE42.Ru