В Кузбассе суд поставил точку в деле о незаконной аренде муниципальной земли. Мариинский городской суд признал недействительным договор на участок площадью около 11 гектаров, который Комитет по управлению муниципальным имуществом передал местному жителю без проведения торгов.

Согласно материалам дела, землю предоставили для сенокошения и выпаса скота, то есть для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ). Однако надзорные органы выявили грубое нарушение земельного законодательства.

– А площадь спорного объекта более чем в четыре раза превышает установленный лимит, – отметили в Мариинском городском суде.

Федеральное и региональное законодательство чётко ограничивают размер земли для ЛПХ – не более 2,5 гектаров на человека. Участок в 11 гектаров – это уже масштаб предпринимательской деятельности, а не удовлетворение личных потребностей. Кроме того, передача такого огромного надела без торгов лишила других жителей Мариинска возможности честно побороться за право аренды этой земли.

Суд согласился с доводами надзорных органов и признал сделку ничтожной. Участок, предоставленный с нарушением процедуры, должен быть возвращён Комитету по управлению муниципальным имуществом Мариинского округа.