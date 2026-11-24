В Кемерове стало на одну бургерную меньше. Филиал популярной сети "Краснодарский Парень" завершил свою работу и больше не принимает гостей. Об этом администрация заведения сообщила в своих социальных сетях, назвав это "непростым решением".

– Наш филиал в Кемерово завершил свою работу и больше не принимает гостей. Это было непростое решение, и мы искренне благодарим каждого, кто приходил к нам, поддерживал и делал это место по-настоящему живым, – говорится в обращении команды.

В сообщении отмечается, что сеть продолжает работать в других городах, однако кемеровчанам теперь придется искать альтернативу для удовлетворения гастрономических желаний.

Это закрытие продолжает тревожную тенденцию для ресторанного бизнеса столицы Кузбасса. Ранее VSE42.RU сообщал о системных проверках и нарушениях в местных кафе, а также о том, что город недавно попрощался с другим популярным бутиком.