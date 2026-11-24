Зайти в комнату и забыть, что там понадобилось, или ненадолго потерять нить мысли – такое бывает с каждым. Но если память подводит всё чаще, а знакомые домашние дела даются с трудом, стоит быть внимательнее. Как отличить обычную невнимательность от возможных признаков серьёзной болезни, интернет-изданию "Подмосковье сегодня" объяснила Алла Шмычкова, врач-терапевт Красногорской клинической больницы Минздрава МО.

Как рассказала врач, время от времени забывчивость может появляться из-за переутомления, нехватки сна или эмоционального напряжения. Например, человек приходит в другую комнату и вдруг не может вспомнить, зачем шёл. Один такой эпизод ещё не означает, что мозг работает с нарушениями. Другое дело, когда проблемы с памятью становятся заметнее и уже мешают справляться с повседневными заботами.

По словам Шмычковой, насторожиться стоит, если недавние события постоянно вылетают из головы, привычные занятия требуют всё больше усилий, а в хорошо знакомых местах становится трудно сориентироваться. Особенно важно не пропустить ситуацию, когда родные замечают эти перемены раньше самого человека.

Пристального внимания заслуживает именно постепенное ухудшение памяти вместе с утратой привычных бытовых навыков. Сам человек порой не видит никаких изменений, хотя близкие уже обращают внимание: он снова задаёт вопросы, на которые получил ответ, не помнит о договорённостях или с трудом выполняет то, что раньше давалось легко.

При этом дело не всегда ограничивается забывчивостью. Терапевт советует присматриваться и к переменам в поведении и характере: неожиданному безразличию ко всему, возросшей раздражительности, навязчивым действиям. Поводом насторожиться также становятся сложности с поиском нужных слов и составлением фраз, планированием повседневных занятий, пониманием того, где человек находится и какое сейчас время.

Такие проявления могут сопровождать нейродегенеративные заболевания, среди которых болезнь Альцгеймера, или быть связаны с сосудистыми нарушениями. Иногда за ними стоят и более острые состояния – например, инсульт либо энцефалит, передает Om1 Новосибирск.

Если человек внезапно начинает плохо говорить, теряет ориентацию или чувствует слабость в руках либо ногах, откладывать помощь до обычного приёма нельзя: нужно сразу обращаться за экстренной медицинской помощью.