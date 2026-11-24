Врач-кинезиолог и врач-невролог стажёр Гаврикин Михаил в беседе с VSE42.Ru дал рекомендации тем, кто столкнулся с бессонницей и хочет справиться с ней без медикаментов. По его словам, первое и самое важное правило – вставать в одно и то же время каждый день, даже если ночью спали плохо.

Второй совет – убрать экраны за час до сна. Свет от телефонов и компьютеров мешает организму настроиться на отдых.

– Третье – не лежать в кровати без сна: если не спится 20 минут, встаньте и займитесь спокойным делом. Четвёртое – проветрить комнату и затемнить окна, – делится специалист.

Если же бессонница длится больше месяца, необходимо обратиться к врачу.

Напомним, ранее врач Михаил Гаврикин рассказал, существует ли метеозависимость на самом деле.