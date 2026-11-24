В результате ДТП с автоцистерной в Прокопьевске дизельное топливо хлынуло на землю, сообщают утром во вторник областные МВД и прокуратура.

– В результате происшествия произошёл разлив перевозимого топлива. Сотрудниками полиции было ограничено движение на данном участке, обеспечена безопасность на время устранения последствий аварии, – сказали в полиции.

По предварительным данным, на улице Соколовской 53-летний водитель грузовика DAF не справился с управлением, выехал с дороги и перевернулся. Мужчину госпитализировали с травмами.

Прокуратура начала проверку исполнения закона о безопасности дорожного движения и защите природы. Ведомство также показало на видео, как автоцистерну с трудом и со скрипом ставят обратно на колёса.

К утру вторника движение на улице полностью восстановили.

Напомним, авария произошла около 22:00 на улице Соколовской в Прокопьевске, последствия устраняет МЧС.