Если при вдохе холодного воздуха зуб пронзает резкая боль, дело не всегда в обычной реакции на мороз. Так могут впервые проявить себя кариес, трещина зуба или воспаление нерва. О том, как понять, где повышенная чувствительность, а где повод насторожиться, интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказал Рашид Тукуев – врач-стоматолог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области.

По объяснению специалиста, болезненный отклик на холодный воздух – это гиперестезия, то есть повышенная чувствительность твердых тканей зуба. Она появляется при истончении защитной эмали или обнажении дентина. В нем проходят микроскопические канальцы, связанные с нервными окончаниями. Холод заставляет жидкость в этих канальцах двигаться, из-за чего на короткое время возникает боль, отметил врач. При этом с такой реакцией можно столкнуться, даже если регулярно чистить зубы и не видеть никаких повреждений эмали.

– Причинами могут быть повышенная стираемость эмали, клиновидные дефекты, рецессия десны с обнажением корней зубов, неправильная техника чистки, частое употребление кислых продуктов и напитков. Однако иногда чувствительность становится первым признаком кариеса, трещины зуба или воспаления пульпы, – сказал медик.

В первую очередь врач рекомендует следить за тем, как долго держится боль. Для гиперестезии типична реакция именно на холодный воздух: как только его воздействие прекращается, дискомфорт быстро проходит. Однако при некоторых проявлениях лучше не тянуть с записью к стоматологу.

Как подчеркнул специалист, о более серьезной патологии может говорить боль, которая долго не отпускает, появляется без видимой причины, становится сильнее по ночам или ощущается в одном определенном зубе.

Отдельный повод насторожиться – если после прогулки в мороз один зуб все еще болит либо неприятные ощущения возникают уже без воздействия холода. В таком случае проблема может затрагивать внутренние ткани зуба, а не сводиться к чувствительности эмали. Самому разобраться в причине не получится: здесь нужен осмотр стоматолога.