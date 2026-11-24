В Кузбассе суд поставил на паузу работу угольной шахты "Анжерская-Южная". Кемеровский районный суд на 90 суток приостановил деятельность ООО "Угольная компания "Анжерская-Южная" за грубые нарушения промышленной безопасности.

Проверка Ростехнадзора, проведенная 17 ноября 2026 года, выявила целый "букет" критических проблем. Во-первых, компания работала без страховки: срок полиса обязательного страхования гражданской ответственности истек еще 11 ноября.

Во-вторых, налицо серьезный кадровый голод.

– Невыполнение проектных решений по укомплектованию персонала: расчетная численность – 524 человека, фактически – 397, – отметили в Кемеровском районном суде

Группа аэрогазового контроля (АГК), отвечающая за жизнь шахтеров, не имела руководителя и администраторов системы, а обслуживание датчиков "Микон-III" проводил один электрик вместо двух, причем без должного обучения. Вспомогательные команды ВГК также не были укомплектованы начальниками и механиками.

В-третьих, провалены производственные планы. При задании в 475 метров горных выработок фактически пройдено лишь 208 метров. Сами горные работы на шахте были приостановлены приказом директора еще 31 октября, что подтверждает наличие проблем.

В суде компания признала вину, заявив, что уже устраняет нарушения. Однако суд посчитал риски слишком высокими. Шахте запрещено вести добычу и проходку на 90 суток. Разрешены только работы по жизнеобеспечению предприятия. Постановление подлежит немедленному исполнению.

Это не единичный случай, а часть масштабной кампании по наведению порядка в промышленной сфере Кузбасса. Ранее VSE42.RU сообщал, что судебные приставы региона остановили деятельность другого угольного предприятия.