В Кузбассе из-за гололеда временно скорректировали маршруты общественного транспорта. Как сообщили в администрации Мариинского муниципального округа, изменения затронули два рейса филиала ГПК "ПАТ" г. Мариинска.
В частности, маршрут 711 "Мариинск – Тундинка" будет выполняться только до поселка Лебяжий. Маршрут 586 "Мариинск – Кирсановка" сократили до села Малопесчанка.
– Приносим извинения за временные неудобства! О восстановлении маршрутов сообщим дополнительно, – добавили в администрации округа.
Пассажирам необходимо учитывать изменения при планировании поездок.
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