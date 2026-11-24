В Новосибирской области раскрыли, как много бурых медведей за последние годы забирали из естественной среды обитания и какая судьба ждала их после спасения. По информации регионального министерства природы, в 2026 году специалисты изъяли из природы одного бурого медведя младше года. После реабилитации зверя отпустили на особо охраняемую природную территорию области – об этом минприроды сообщило изданию Om1 Новосибирск.

Там объяснили, что с 2022 по 2026 год не раз спасали медвежат, которых забирали из естественной среды обитания. Подобный подход используют только для животных младше года.

В минприроды отметили, что отстрел применяют лишь в исключительных случаях, поскольку бурый медведь – крупный и опасный хищник. Там добавили, что по пункту 2 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" охота для регулирования численности охотничьих ресурсов ведётся через отлов либо отстрел.