Накануне в Топках в районе дома № 8А по улице Луначарского лихач-бесправник протаранил школьницу на зебре, сообщает топкинская ГИБДД. Водитель Kia Ceed не пропустил девочку, которая переходила улицу по нерегулируемому переходу.

– В результате ДТП 9-летняя девочка получила серьезные травмы. Бригадой скорой медицинской помощи она была доставлена в медицинское учреждение, – сказали в ГАИ.

На гонщика составлены протоколы о езде без прав и ОСАГО, непредоставлении преимущества пешеходу. Также завели административное дело о нарушении ПДД, повлёвшем травмирование человека.

Напомним, в межсезонье в Кузбассе резко выросло число наездов на пешеходов.

ГИБДД призывает водителей обращать особо пристальное внимание на пешеходов при недостаточной видимости, снижать скорость перед зебрами и местами возможного появления детей. Пешеходов призывают переходить улицы только по зебрам, убедившись в безопасности, в тёмное время суток – крепить на одежду светоотражающие элементы.