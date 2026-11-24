В Кузбассе подвели итоги масштабной инвентаризации земли. В регионе завершены комплексные кадастровые работы (ККР) федерального значения, на которые были выделены средства из госбюджета.

Цифры говорят сами за себя: при плане в 28 тысяч объектов специалисты внесли в ЕГРН сведения о 32 112 участках и зданиях.

– При плановом показателе в 28 000 объектов фактическое исполнение составило 115%, – отметили в пресс-службе Росреестра Кузбасса.

Работы прошли в 38 кадастровых кварталах на территории шести муниципалитетов: Кемеровского, Яшкинского и Мариинского округов, а также в Березовском, Кемеровском и Прокопьевском городских округах.

Для обычных жителей это означает спокойствие. Теперь границы участков четко определены, что сводит к минимуму риск земельных споров с соседями. Владельцам не придется самим платить за межевание или ходить по судам, а их недвижимость станет более привлекательной для продажи.

Для бюджета региона это тоже плюс. Как отметил директор филиала ППК "Роскадастр" по Кузбассу Андрей Ермолин, точные границы позволят муниципалитетам грамотно планировать застройку и увеличат налоговые поступления. Кроме того, в ходе работ выявляются "бесхозные" постройки и участки, которые теперь можно вовлечь в оборот.

Это продолжение большой работы. Напомним, в 2025 году в Кузбассе уточнили данные более чем о 115 тысячах объектов. В планах на 2027 год – внести сведения еще о 82 тысячах.

Информацию о том, какие территории попадут под кадастр в следующем году, опубликуют на сайтах Росреестра и Роскадастра. Сами уведомления придут собственникам в личные кабинеты на Госуслугах.