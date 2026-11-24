В интервью изданию Om1 Новосибирск Сергей Майоров поделился мнением, что запреты не работают, так как пользователи найдут нелегальные обходные пути.

– Запреты – это тупиковый путь: люди всё равно найдут обходные пути, и всё уйдёт в нелегальную плоскость. Вы же знаете поговорку: запретный плод сладок. Здесь нужно не запрещать, а грамотно регулировать и объяснять, – сказал собеседник СМИ.

Также он предположил, что вся шумиха вокруг игры на руку самим разработчикам и издателям: громкая критика и ажиотаж в обществе работают как бесплатный пиар. Скандал только подогревает интерес, а официальный запрет лишь усилит этот эффект и привлечет к игре даже тех, кто раньше не обращал на нее внимания, отметил Майоров.

При этом председатель новосибирского Союза отцов признаёт, что сцены насилия и эротический контент в игре нежелательны для формирующейся психики детей и подростков. Вместо тотальных запретов он предлагает:

уделять внимание возрастным ограничениям и доступности контента;

объяснять детям разницу между виртуальным миром и реальностью;

следить, чтобы видеоигры оставались способом отдыха, а не заменяли настоящую жизнь.

Ранее зарубежные ученые доказали пользу игры в GTA VI для работы мозга. По словам исследователей, экшен-видеоигры ускоряют усвоение информации и развивают когнитивные функции. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на The Washington Post.