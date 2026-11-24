На портале Госзакупок появился тендер на капитальный ремонт детского сада в Кузбассе. Речь идет о здании МБДОУ "Детский сад № 14 "Сказка" в поселке Демьяновка Ленинск-Кузнецкого муниципального округа. Начальная цена контракта – 53 690 227,58 рубля.

Заявки на участие в тендере принимаются до 27 ноября 2026 года. Победителю предстоит выполнить весь комплекс работ по капитальному ремонту здания в установленные сроки.

Согласно документации, работы по контракту должны начаться 1 февраля 2027 года, а завершиться 25 августа 2027 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Кузбассе детям работников образовательных организаций предоставили преимущество при приёме в детские сады и школы.