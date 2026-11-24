В Кузбассе врачи провели ювелирную операцию, спасая 75-летнюю женщину от тяжелой желтухи. В желчевыводящем протоке пациентки образовались гигантские камни – более двух сантиметров в диаметре. Без хирургического вмешательства компонент желчи (билирубин) начал бы поступать в кровь, что смертельно опасно в таком возрасте.

За дело взялись специалисты НГКБ №29 им. А.А. Луцика. Заведующий профильным отделением, опытный врач-эндоскопист Алексей Короткевич провел малоинвазивную операцию. Однако процесс оказался сложнее, чем ожидалось: сделанного стандартного разреза оказалось недостаточно, хотя отток желчи немного улучшился.

Чтобы спасти пациентку, медики применили нестандартное решение. С помощью специального медицинского баллона врач расширил место разреза до диаметра всего холедоха (общего желчного протока). Затем, используя другой баллон, хирург буквально "протолкнул" гигантские камни из протока напрямую в двенадцатиперстную кишку, откуда они естественным путем покинули организм.