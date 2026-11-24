Регулярные платные поздравления в роли Деда Мороза или Снегурочки без официального оформления грозят штрафами и доначислением налогов. Об этом изданию Сиб.фм рассказал новосибирский адвокат Алексей Белоус.
Три способа работать легально:
- Оформить самозанятость. Регистрация в приложении "Мой налог" занимает несколько минут, а отчётность не требуется. Налог составит 4% при оплате от физлиц и 6% – от организаций.
- Заключить договор с праздничным агентством. Подойдёт трудовой или гражданско-правовой договор. При официальном трудоустройстве в организации сферы образования, воспитания и досуга детей понадобится справка об отсутствии судимости.
- Открыть ИП.
Ответственность за нелегальную подработку:
- Административная (ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ): штраф от 500 до 2 000 рублей за работу без регистрации.
- Налоговая: доначисление НДФЛ (от 13% до 22%, для сезонной работы обычно 13%), штраф 20% от неуплаченной суммы (40% – при умышленной неуплате) и отдельный штраф за неподачу декларации 3-НДФЛ.
- Уголовная (ст. 171 УК РФ): наступает только при крупном ущербе свыше 3,5 млн рублей, поэтому к сезонным аниматорам практически не применяется.
Разовое поздравление соседского ребёнка за благодарность предпринимательской деятельностью не считается и санкциями не грозит.
– Важно разделять ситуации: разово поздравить соседского ребёнка за благодарность – это не предпринимательская деятельность и не повод для санкций. А вот регулярные выезды к детям по объявлениям за плату – это доход, который необходимо легализовать. Проще всего сделать это через самозанятость: налог минимален, отчётность отсутствует, регистрация занимает несколько минут, – сказал Белоус.