Регулярные платные поздравления в роли Деда Мороза или Снегурочки без официального оформления грозят штрафами и доначислением налогов. Об этом изданию Сиб.фм рассказал новосибирский адвокат Алексей Белоус.

Три способа работать легально:

Оформить самозанятость . Регистрация в приложении "Мой налог" занимает несколько минут, а отчётность не требуется. Налог составит 4% при оплате от физлиц и 6% – от организаций.

. Регистрация в приложении "Мой налог" занимает несколько минут, а отчётность не требуется. Налог составит 4% при оплате от физлиц и 6% – от организаций. Заключить договор с праздничным агентством . Подойдёт трудовой или гражданско-правовой договор. При официальном трудоустройстве в организации сферы образования, воспитания и досуга детей понадобится справка об отсутствии судимости.

. Подойдёт трудовой или гражданско-правовой договор. При официальном трудоустройстве в организации сферы образования, воспитания и досуга детей понадобится справка об отсутствии судимости. Открыть ИП.

Ответственность за нелегальную подработку:

Административная (ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ): штраф от 500 до 2 000 рублей за работу без регистрации.

(ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ): штраф от 500 до 2 000 рублей за работу без регистрации. Налоговая : доначисление НДФЛ (от 13% до 22%, для сезонной работы обычно 13%), штраф 20% от неуплаченной суммы (40% – при умышленной неуплате) и отдельный штраф за неподачу декларации 3-НДФЛ.

: доначисление НДФЛ (от 13% до 22%, для сезонной работы обычно 13%), штраф 20% от неуплаченной суммы (40% – при умышленной неуплате) и отдельный штраф за неподачу декларации 3-НДФЛ. Уголовная (ст. 171 УК РФ): наступает только при крупном ущербе свыше 3,5 млн рублей, поэтому к сезонным аниматорам практически не применяется.

Разовое поздравление соседского ребёнка за благодарность предпринимательской деятельностью не считается и санкциями не грозит.