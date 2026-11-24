В понедельник, 23 ноября, в 22:40 в МЧС поступил сигнал о ДТП с бензовозом в Прокопьевске на улице Соколовской.

– Произошло опрокидывание бензовоза. В результате опрокидывания пострадал один человек, – сказали в областном МЧС.

Пострадавший оказался зажат в кабине. Приехавшие спасатели деблокировали его и передали медикам скорой помощи.

К 2:33 на месте завершили перекачку бензина, эвакуировали повреждённый грузовик. Ожидается прибытие лаборатории Росприроднадзора для взятия проб. После проверки будут решать, нужно ли вывозить грунт.

Устраняли последствия ДТП 14 человек, 5 единиц техники.

Напомним, в октябре в Кузбассе столкнулись два бензовоза. Об устранении последствий МЧС сообщало после этого в течение почти месяца.