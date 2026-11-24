В ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса" сообщили о временном ограничении движения на участке автомобильной дороги Южный обход города Кемерово.

Проехать без остановки нельзя будет 26 ноября 2026 года с 11:00 до 11:15 – ограничение затронет отрезок с 23-го по 25-й километр.

Такая временная остановка движения необходима для проведения технических работ на автомобильной дороге.

Водителей просят заранее планировать поездки и с пониманием отнестись к временным неудобствам. Чтобы не опоздать в пункт назначения или не застрять в пробке, лучше выехать в другое время или выбрать альтернативный маршрут.