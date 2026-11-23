В понедельник, 23 ноября, в Кемерове на пересечении проспекта Химиков и улицы Терешковой легковушка под управлением дамы влетела в забор, сообщает подписчик паблика "Инцидент Кемерово".

– Один из автомобилистов подрезал легковушку и она врезалась в ограждение. Сам виновник скрылся с места ДТП, – сказал очевидец.

Машина получила серьёзный урон, и не факт, что она встанет на колёса.

Комментаторы указывают, что на этом перекрёстке куча камер, потому лихача можно быстро вычислить. Получится ли его привлечь к гражданской ответственности – другой вопрос.