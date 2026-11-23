В Кемерове вынесли приговор по громкому делу о стрельбе около стриптиз-бара Dolls. Как сообщает в понедельник областной СК, 32-летнего мужчину признали виновным в убийстве общеопасным способом и покушении на убийство.

Следствие установило, что ночью 8 ноября 2025 года пьяный мужчина около ночного клуба в ходе ссоры с двумя потерпевшими выстрелил в них не менее двух раз.

– Один из потерпевших скончался в медицинском учреждении, а второму была оказана своевременная медицинская помощь. Кроме того, установлено, что в момент выстрелов рядом с потерпевшими находились другие люди, – сообщает СК.

Все доводы защиты были отклонены. Мужчине дали 18 лет колонии строгого режима с последующим ограничением на два года.

Напомним, стрельба произошла в ночь на 8 ноября. Посетители стриптиз-клуба Dolls устроили драку перед входом, за чем последовала стрельба. 26-летнего мужчину убили пулей в голову, 40-летнего ранили в живот и руку. Стрелок сбежал на своём Mercedes, но позже сам связался с полицией. В соцсетях указывали, что погибший и раненый – выходцы из ближнего зарубежья.