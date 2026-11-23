В Кемерове нашли того, кто в ночь на воскресенье, 22 ноября, обстрелял из фейерверка многоквартирный дом на улице Терешковой, 16. Как сообщает в понедельник областное МВД, нарушителем спокойствия оказался 38-летний гость из Красноярского края.

– Он пояснил, что с компанией знакомых приехал в областной центр на концерт. После мероприятия нарушитель запустил салют на автомобильной парковке, при этом один из залпов попал в стену многоквартирного дома, – сказали в полиции.

О рисках пожара сибиряк даже не подумал, признался он.

На путешественника составили протокол о мелком хулиганстве. Также в администрацию города направили информацию о нарушении закона о тишине.

Ранее сообщалось, что мужчина в Кемерове запустил фейерверк в стену многоквартирного дома.