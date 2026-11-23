В Юрге осудили к "строгачу" юношу, который отказался сводить сомнительные татуировки на коленях, сообщает "Кузбасс без экстремизма".

Дело в том, что в прошлом парня уже оштрафовали на 1 000 рублей за демонстрацию нацистской свастики на своём теле. Однако затем он пошёл на работу в шортах.

– На этот раз он пришёл на работу в шортах, колени остались открытыми и коллеги увидели его татуировки, – говорится в публикации.

На юргинца завели уголовное дело о неоднократной демонстрации экстремистских символов.

Кузбассовец признал вину и пообещал свести тату. Однако от срока это не спасло. Юргинский городской суд отправил сибиряка на полтора года в колонию строгого режима.