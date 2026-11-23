В Рудничном районе Кемерова на берегу Томи чудом спасли горожанина, оказавшегося в жуткой беде. Как сообщает в понедельник Кемеровская служба спасения (КСС), водитель квадроцикла случайно заметил мужчину на земле и сразу же позвонил в скорую помощь.

Приехавшие медики не смогли проехать к пострадавшему и позвали на подмогу. Специалисты КСС прибыли на место и быстро добрались до бедолаги.

– Спустя несколько минут спасатели нашли мужчину и при помощи носилок транспортировали до автомобиля скорой медицинской помощи, – сказали в службе.

Медики выявили у пациента переохлаждение. Горожанина экстренно увезли в больницу.