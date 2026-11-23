В декабре кузбассовцев ждёт один из самых ярких метеорных потоков года – Геминиды. При благоприятной погоде за городом можно будет наблюдать десятки падающих звёзд в час, а Луна почти не помешает космическому зрелищу.

Для наблюдений подойдут две ночи – с 13 на 14 и с 14 на 15 декабря. Расчётный максимум активности приходится на 14 декабря, примерно на 21:00 по местному времени. Однако это не короткая вспышка активности: поток сохраняет высокую интенсивность достаточно долго, поэтому обе ночи представляют интерес. Лучшие условия обычно складываются после полуночи, когда созвездие Близнецов поднимается выше, пишет "56 медиа".

– В идеальных условиях активность Геминид может достигать 120–150 метеоров в час. Но это показатель для очень темного неба и самого благоприятного положения потока, а не обещание каждому зрителю. За городом при ясной погоде вполне можно рассчитывать на десятки метеоров за час, тогда как среди фонарей значительная часть слабых вспышек потеряется. В этом декабре растущая Луна будет уходить за горизонт в первой части ночи, оставляя темное небо для наблюдений, – пояснил астроном-любитель Александр Камышников.

У Геминид есть необычная особенность: в отличие от большинства известных метеорных потоков, которые связаны с кометами, этот возник благодаря астероиду Фаэтон. Земля ежегодно проходит через оставленный им след из частиц. Попадая в атмосферу, они сгорают и создают яркие светящиеся полосы. Среди Геминид нередко встречаются особенно заметные, иногда желтоватые метеоры.

Название потока связано с созвездием Близнецов. Именно из его области, как кажется наблюдателю, разлетаются падающие звёзды.

Как не пропустить звездопад

Для наблюдений не понадобятся ни телескоп, ни бинокль. Главное – выбрать открытое место подальше от городских фонарей, где будет хорошо видно большую часть неба. Смотреть строго на созвездие Близнецов или Малую Медведицу необязательно: метеоры могут появляться в разных участках небосвода.

Глазам потребуется около 20–30 минут, чтобы привыкнуть к темноте, поэтому лучше отложить телефон и не смотреть на яркий экран. Также стоит заранее подготовить тёплую одежду, плед и термос: декабрьской ночью долгое наблюдение за небом может оказаться непростым испытанием. Лучше заранее продумать возможность ненадолго уходить в тепло.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о космической феерии, которая происходила над Кузбассом.