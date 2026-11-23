В Кузбассе правосудие встало на сторону семьи, потерявшей близкого в страшной аварии. Прокопьевский районный суд взыскал с работодателя виновника ДТП 2,2 миллиона рублей в пользу родственницы погибшей.

По версии следствия, ранее водитель, устроивший аварию, получил уголовный срок по части 5 статьи 264 УК РФ – за гибель двух и более человек. Когда дело дошло до гражданской ответственности, выяснилось ключевой факт: в момент столкновения мужчина был на работе и выполнял служебные задачи.

– В результате ДТП погиб близкий родственник истицы, – отметили в Объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Женщина потребовала возместить моральные страдания и покрыть расходы на погребение, которые составили 191 610 рублей. В суде представитель компании-ответчика пытался оспорить сумму, признав вину лишь частично.

Однако суд встал на сторону истицы. С организации взыскали 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда и 191 610 рублей на покрытие ритуальных услуг.