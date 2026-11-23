Руководителя Октябрьского районного отдела Следственного комитета Екатеринбурга, арестованного по делу о посредничестве во взяточничестве, отправили в карцер исправительной колонии № 13. Там он проведёт неделю. Об этом сообщает "КП-Екатеринбург" со ссылкой на осведомлённый источник.

По словам собеседника издания, высокопоставленный силовик оказался в карцере после трёх нарушений режима в следственном изоляторе.

Следователя задержали 23 октября при силовой поддержке бойцов УФСБ по Свердловской области. По версии следствия, в 2024 году он получил около двух миллионов рублей от человека, которого обвиняют в незаконной банковской деятельности. Сейчас дело последнего рассматривает Октябрьский районный суд Екатеринбурга.

Свидетелем по делу выступает также следователь по особо важным делам, который, по предварительной информации, ранее занимался расследованием преступлений, в которых обвиняют предполагаемого взяткодателя.

Расследованием дела руководителя отдела СК занимается четвёртое Главное следственное управление ведомства. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Свою вину он не признаёт.

Официальные представители Следственного комитета ситуацию не комментируют.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что кузбассовцы, готовившие теракт в здании ФСБ в Кемерове, задержатся в СИЗО.