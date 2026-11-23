Трагедия произошла в сентябре 2024 года. Около восьми вечера "скорую" вызвали к мужчине, который упал возле магазина. Он был пьян, не мог самостоятельно подняться, на лице у него были кровь и ссадины. Фельдшер доставил пострадавшего в Чулымскую центральную районную больницу под Новосибирском.

В приёмном отделении мужчину оставили на носилках. Сотрудники больницы рассказывали, что от него сильно пахло спиртным, он ругался и не подпускал к себе окружающих. Медсестра сообщила о пациенте дежурному терапевту. Та заметила повреждения на лице и распорядилась вызвать хирурга.

Однако необходимого обследования мужчина так и не дождался. Под утро пациента обнаружили мёртвым. По показаниям одной из сотрудниц больницы, он пролежал на носилках у стены примерно до трёх часов ночи.

– Он мычал, просил помощи, но к нему никто не подходил, – дала показания свидетельница.

Вскрытие показало, что у мужчины был перелом затылочной кости, повреждения головного мозга и обширная внутричерепная гематома. Эксперты пришли к выводу, что ему требовалась экстренная операция. При своевременной медицинской помощи трагедию можно было предотвратить, пишет КП-Новосибирск.

Во время разбирательства выяснилось, что в больнице возникла путаница с графиком дежурств. После увольнения одного из врачей в учреждении остался единственный хирург. Сам врач утверждал, что накануне уже отработал ночную смену и просил руководство найти ему замену. По его словам, в ту ночь должен был дежурить эндоскопист.

Хирург настаивал, что вечером пришёл в больницу не для дежурства, а чтобы оформить документы после дневного приёма. Он также утверждал, что, проходя через приёмный покой, узнал от медсестры: мужчина пьян и не нуждается в хирургической помощи. Позже врач отправился домой, а о смерти пациента узнал только утром.

Защита обращала внимание и на практику больницы: по словам одной из сотрудниц, людей в состоянии сильного опьянения, которые не могли самостоятельно передвигаться, привозили в ЦРБ и оставляли на носилках, пока они не протрезвеют. Однако показания работников медучреждения расходились с версией хирурга. Медсестра утверждала, что просила его осмотреть пострадавшего, а фельдшер скорой помощи сообщил, что также обращал внимание врача на пациента.

Суд пришёл к выводу, что отсутствие фамилии хирурга в графике дежурств и оплаты за смену не освобождало его от ответственности. В судебном решении указано, что врач фактически выполнял обязанности дежурного хирурга, находился в больнице, видел мужчину на носилках, но не обследовал его и не оказал необходимую помощь.

12 мая 2026 года Чулымский районный суд признал врача виновным по части 2 статьи 124 УК РФ – "Неоказание помощи больному, повлёкшее по неосторожности его смерть". Ему назначили полтора года лишения свободы условно и на тот же срок запретили заниматься врачебной деятельностью.

Хирург и его защита обжаловали приговор. Они настаивали, что врач не должен был дежурить в ту ночь. Однако Новосибирский областной суд отклонил эти доводы и оставил решение без изменений.