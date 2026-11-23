В Берёзовском суд вынес приговор по делу о жестоком нападении с мачете. 46-летний местный житель признан виновным в незаконном проникновении в жилище, причинении вреда здоровью средней тяжести и угрозе убийством.

Следствием и судом установлено, что мужчина искал своего знакомого, который якобы задолжал ему деньги. Находясь в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения, он ошибся дверью. Когда случайный жилец открыл на стук, нападавший ударил его ногой, ворвался внутрь и начал наносить удары мачете по голове и шее, требуя выдать местонахождение должника.

Затем преступник заставил жертву показать квартиру, где, по его мнению, мог прятаться знакомый. Когда мужчина попытался сбежать, подсудимый догнал его и снова ударил мачете по голове, пригрозив убийством.

– В судебном заседании подсудимый полностью признал вину и возместил потерпевшему материальный и моральный вред, – отметили в Объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Суд учел смягчающие обстоятельства – явку с повинной и помощь следствию. Однако отягчающим фактором стало совершение преступления в состоянии опьянения.

В итоге берёзовский суд назначил нападавшему два года и два месяца лишения свободы условно с испытательным сроком три года. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу.