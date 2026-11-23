Шеф-повара кулинарного портала "Кухня.РФ" в беседе с VSE42.Ru назвали самую частую ошибку, которую допускают при готовке дома, и объяснили, как ее исправить. Речь идет о жарке холодного мяса прямо из холодильника.



Когда ледяной кусок попадает на раскаленную сковороду, температура масла резко падает. В итоге мясо не жарится, а начинает тушиться в собственном соку, получается жестким и сухим.



Чтобы этого избежать, перед приготовлением промокните мясо бумажным полотенцем. Хорошо разогрейте сковороду, добавьте масло, подходящее для жарки, и оставьте между кусками немного свободного места. Если мяса много, готовьте его партиями.



Также эксперты отметили, что румяная корочка придает мясу вкус и аромат, но не удерживает сок внутри. Чтобы кусок не получился сухим, не передерживайте его на огне.