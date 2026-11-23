В Кемерове подрядная организация поплатилась за брошенный ремонт крыши. Кемеровское УФАС на два года внесло компанию ООО "Гарант Строй СТ" в Реестр недобросовестных поставщиков (РНПО).

По контракту с муниципалитетом фирма должна была отремонтировать кровлю многоквартирного дома в срок. Однако рабочие успели только демонтировать часть старых конструкций, после чего просто покинули объект.

Самое опасное в этой ситуации то, что строители не обеспечили защиту вскрытой крыши от дождя. В результате помещениям дома был нанесен ущерб из-за атмосферных осадков. Ситуация усугубляется тем, что с июня 2026 года компания еще и прекратила членство в СРО (Ассоциация "Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса"), фактически потеряв легальный статус для стройки.

Управление ФАС признало компанию виновной в умышленном уклонении от исполнения договора.

– Доказательств обратного подрядчик не представил, – отметили в кемеровском УФАС.

Теперь "Гарант Строй СТ" закрыт путь к государственным и муниципальным закупкам на два года. Для компании, которая бросает дома без крыш, это означает фактический запрет на работу в сфере госзаказа.

Это не первый случай за последнее время, когда Кемеровское УФАС жестко пресекает работу недобросовестных подрядчиков. Напомним, накануне ведомство добилось включения в "черный список" компании ООО "Генпро", которая сорвала контракт на 34 миллиона рублей.