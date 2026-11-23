Природа и причины

Как рассказала медик в беседе с РИАМО, с медицинской точки зрения целлюлит – не болезнь, а особенность строения подкожно-жировой клетчатки. Рельеф появляется, когда жировые дольки выступают между перегородками соединительной ткани. Главные причины – генетика, гормональный фон (влияние эстрогенов) и возрастная потеря упругости кожи. Лишний вес не является прямой причиной: целлюлит встречается и у стройных женщин.

Что работает, а что нет

Кремы и обертывания не разрушают жировые клетки и не убирают неровности навсегда.

Массаж уменьшает отечность и временно улучшает вид кожи, но не устраняет причину.

Силовые тренировки, стабильный вес и сбалансированное питание укрепляют мышцы и улучшают контуры тела. Это делает целлюлит менее заметным, хотя полностью изменить генетику спорт не способен.

Опасные симптомы

Срочно обратитесь к врачу, если кожа внезапно покраснела, стала горячей и болезненной, появился сильный отек или изменения возникли только на одной ноге. Эти признаки не относятся к обычному целлюлиту и требуют диагностики.

Главный вывод

Целлюлит – нормальная особенность женского организма, а не признак проблем со здоровьем или плохого ухода. Работать над качеством кожи стоит только по собственному желанию, а не из-за навязанных стандартов красоты.