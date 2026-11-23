Кузбасс громко заявил о себе на федеральном уровне: три региональных проекта стали обладателями Гран-при международной премии Russian Event Awards. Это одна из самых авторитетных наград в сфере событийного туризма в России.

Конкуренция была огромной: жюри пришлось выбирать лучших среди более чем 700 заявок со всей страны. Как сообщают областные власти, эксперты особо отметили самобытность кузбасских инициатив. В число победителей вошли:

Фестиваль "Железное кружево" в Крапивинском округе;

Спортивный фестиваль "Ассоль" в Белово;

Летний фестиваль горного догтрекинга в Шерегеше "Каан Ергек".

Кроме того, еще несколько событий из региона получили высокие оценки экспертов и заняли призовые места, укрепив позиции области на туристической карте.

В правительстве пояснили, что поддержка таких проектов – это стратегическая задача. Подобные инициативы позволяют раскрыть самобытность территорий, привлечь дополнительный поток туристов и расширить возможности для местных предпринимателей, ремесленников и отельеров.

Эта награда – очередное подтверждение того, что Кузбасс в последнее время всё чаще оказывается на вершине федеральных рейтингов. Ранее VSE42.RU сообщал, что Шерегеш признан лучшим горнолыжным курортом России.