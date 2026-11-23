По словам Ильи Середюка, туристическая отрасль приносит в областной бюджет уже три миллиарда рублей ежегодно. Ее доля в экономике региона стабильно растет, а в сфере создано более 15 тысяч рабочих мест. При этом инвесторы закладывают дальнейший рост в действующих проектах и прорабатывают новые.

– Ставку делаем не только на горнолыжные комплексы. Отдых в горах должен становиться круглогодичным и семейным, – отметил губернатор.

Кроме того, по его словам, необходимо расширять варианты для межмуниципальных поездок, чтобы у жителей и гостей региона был широкий выбор, где провести выходные или отпуск. Главам территорий поручено актуализировать перечень объектов для развития внутреннего туризма. Точками притяжения могут стать природные места, фестивали и промышленные предприятия.

Напомним, в субботу, 21 ноября, в Шерегеше стартовал новый горнолыжный сезон.