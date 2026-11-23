В Кемерове пока не определились, каким будет ледовый городок на площади Советов этой зимой. В городской администрации сообщили, что окончательное решение примут только с наступлением подходящей погоды.
Корреспондент VSE42.RU обратился в мэрию Кемерова, чтобы выяснить, какой ледовый городок планируют установить в этом году, будет ли у него определённая тематика и подготовлены ли уже эскизы будущих композиций.
В администрации сообщили, что концепция пока разрабатывается и всё зависит от погоды.
– На данный момент концепция ледового городка ещё находится в разработке. Окончательное решение о возведении городка и его тематике будет принято с наступлением благоприятных для строительства погодных условий, – написали в ответе.
Тем временем в регионе продолжаются дожди, а в самом Кемерове снег пока даже не лёг. При этом расходы на новогоднее оформление города уже известны. Администрация планирует потратить 7,2 миллиона рублей на композиции изо льда на площади Советов и световую композицию на фонтане у Драмтеатра.