В Кузбассе транспортные полицейские пресекли попытку трудоустроиться по "липовым" документам. Сотрудники линейного пункта на станции Анжеро-Судженск установили, что 35-летний местный житель предоставил работодателю поддельные удостоверения электромонтера.

В документах значилось, что мужчина якобы прошел подготовку в одном из учебных заведений Томской области. Однако проверка показала: к электричеству его не подпускали даже на лекциях.

– Проверка показала, что поддельные документы об образовании он приобрел через сеть интернет, – отметили в Кузбасском ЛУ МВД России.

В списках студентов он не числился, теорию не сдавал, практику не проходил, а его навыки никто не проверял. Фактически, человек без допуска собирался работать на объектах железной дороги, что создавало прямую угрозу безопасности движения и жизни людей.

Теперь за покупку "престижной" профессии придется отвечать перед законом. Дознаватели Кузбасского ЛУ МВД России возбудили в отношении фигуранта уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ. За приобретение и использование заведомо поддельного официального документа мужчине грозит до двух лет лишения свободы.