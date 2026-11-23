Всё началось с выходки ярославского золотопромышленника Николая Игумнова. К 1895 году он построил в Москве роскошный особняк в псевдорусском стиле, а затем устроил пышный бал. Чтобы впечатлить гостей, купец приказал усыпать танцевальный зал золотыми монетами. Танцующие пары топтали изображение императора Николая II, что вызвало скандал при дворе. В результате Игумнова отправили подальше от столицы – в село Алахадзы на территории нынешней Абхазии.

Однако миллионер не стал смиряться с положением ссыльного. Он привёз рабочих, завёз баржами кубанский чернозём и занялся сельскохозяйственными экспериментами. В 1904 году из Японии в Абхазию доставили саженцы цитрусовых. Лучше всего прижился мандарин сорта "уншиу", который оказался достаточно устойчивым к местному климату. Так в регионе появились первые мандариновые сады.

После революции Игумнов передал плантации советской власти и остался работать агрономом. Но превратить выращивание мандаринов в масштабную отрасль оказалось непросто.

– Наша семья "воюет" с этими цитрусовыми почти с тех пор, как Игумнов их сюда завёз, хотя предки наши ещё раньше из Турции приехали. Мандаринам сейчас у нас абсолютно родная среда. Они нас круглый год кормят, – рассказал "КП"-Кубань", местный фермер Давид Акопьянц.

В СССР поставили задачу обеспечить население витаминами и наладить собственное производство цитрусовых. Подходящими для этого оказались прибрежные территории Абхазии и Аджарии. Там начали создавать совхозы, расчищать склоны гор и закладывать новые плантации.

Однако у затеи обнаружилась серьёзная проблема: холодные арктические ветры периодически прорывались через горные проходы и губили урожай. Особенно тяжёлыми оказались зимы 1929, 1940 и 1950 годов. Температура опускалась до минус 8–12 градусов, а мандариновые деревья массово вымерзали.

Чтобы спасти отрасль, к работе подключились учёные Всесоюзного института растениеводства и Сухумской опытной станции. Селекционеры изменили подход к выращиванию: вместо высоких деревьев стали формировать низкие кусты с раскидистой кроной. В морозы их можно было укрывать специальными чехлами, соломенными матами или пригибать к земле.

Кроме того, сады начали разбивать на горных террасах, чтобы холодный воздух уходил вниз. Во время сильных заморозков рабочие разжигали костры из сырой соломы, торфа и навоза, создавая над плантациями дымовую завесу. Учёные также вывели клон японского мандарина "уншиу", который созревал на две недели раньше – к середине ноября.

Эти меры помогли наладить промышленное производство. К 1960-м годам мандариновые сады в Абхазии занимали тысячи гектаров. Урожай собирали в декабре, а цитрусовые из Сухума и Гагры отправляли железнодорожными составами и самолётами в разные уголки СССР – от Москвы до Сибири.

Так мандарины перестали быть редкой экзотикой и стали привычным символом приближающегося Нового года. Оранжевые плоды в магазинах означали, что главный зимний праздник уже совсем близко.