В беседе с изданием "Газета.Ru" депутат Госдумы Борис Чернышов предупредил об опасности многолетнего использования одного номера телефона. За годы он превращается в "цифровой ключ" к банкам, "Госуслугам", почте, маркетплейсам и соцсетям. Старые номера чаще попадают в утечки данных вместе с именем, адресом и списком сервисов владельца.

– Поэтому мошенник может знать не только сам телефон, но и имя человека, старый адрес доставки, банк или сервисы, которыми он пользовался. Такая информация позволяет сделать звонок или сообщение гораздо убедительнее, – объяснил депутат.

Как обезопасить себя:

1) Проводите ревизию. Удалите номер из старых и ненужных сервисов. В важных аккаунтах проверьте способы восстановления доступа и подключите дополнительную защиту вместо одних СМС.

2) Не сообщайте неожиданные коды. Если пришло СМС с кодом, который вы не запрашивали, кто-то пытается войти в ваш аккаунт. Никому не называйте эти цифры, даже если сразу звонит якобы сотрудник банка, оператора или сервиса.

3) Отвязывайте номер перед отказом от него. После расторжения договора оператор держит номер в резерве 60 дней (итоговый срок зависит от правил оператора и тарифа), а затем может отдать его другому абоненту. Заранее смените номер в банках, почте, соцсетях и на "Госуслугах", чтобы новый владелец не получил доступ к восстановлению ваших аккаунтов.

По мнению Чернышова, старый номер требует больше внимания к безопасности. Лучше периодически проверять привязки, убирать номер из старых аккаунтов и по максимуму защищать главное – банки, Госуслуги, соцсети и сайты госорганов, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".