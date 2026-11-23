Готовить дома – не всегда значит тратить меньше: если брать продукты без списка, а потом выбрасывать испортившиеся блюда, сэкономить не получится. Такую мысль в беседе с изданием "Газета.Ru" высказала Ольга Матвеева, финансовый консультант сервиса "Пакет" от X5.

По ее словам, на траты на питание влияет и то, как в семье делят домашние дела. Сварить ужин – только один из этапов: сначала нужно решить, что будет на столе, посмотреть, какие продукты уже есть, сходить в магазин, а после – навести порядок на кухне и найти применение остаткам. Когда весь этот круг забот берет на себя кто-то один, легко не заметить, сколько сил он тратит. Поэтому договариваться лучше обо всем процессе, а не только о готовке.

– Например, один партнер может готовить, другой – закупать продукты и убирать после еды. Также можно чередовать дни или распределять будни и выходные. Справедливое распределение не обязательно означает строгое деление обязанностей пополам: важнее, чтобы нагрузка была приемлемой для обоих, – сказала собеседница СМИ.

Чтобы сократить расходы, она предложила заранее продумывать питание на несколько дней, а перед покупками заглядывать в холодильник и шкафы. По словам консультанта, удобнее выбирать блюда, для которых нужны одни и те же продукты: так, купленные овощи пригодятся и для супа, и для гарнира, и для салата.

Матвеева также посоветовала сохранять часть готовой еды для следующего приема пищи либо отправлять ее в морозилку, соблюдая правила безопасного хранения. Благодаря этому не придется каждый день готовить все заново.

По словам эксперта, в периоды, когда работа отнимает много сил и времени, вполне можно выбирать готовую еду или полуфабрикаты. Но смотреть стоит не только на стоимость упаковки: важно учесть, что еще придется докупить, на сколько порций хватит блюда и сколько еды может остаться.

Матвеева считает, что готовый ужин порой оказывается более разумным выбором, если для самостоятельной готовки нужно взять сразу несколько продуктов, которым потом не найдется применения.

Если рабочее расписание меняется, договоренности о домашних делах тоже стоит обсудить заново, порекомендовала консультант. Как подчеркнула Матвеева, тот, кто раньше приходит домой, не должен лишь по этой причине постоянно брать на себя питание всей семьи.