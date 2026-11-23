Астролог, финансовый и бизнес-психолог, маркетолог Ирина Ряскина в беседе с VSE42.Ru перечислила даты декабря и января, которые стоит считать поворотными. По ее словам, таких ключевых отрезков наберется несколько.

Первым важным периодом станут 11-13 декабря. В эти дни Сатурн и Нептун разворачиваются в прямое движение в Овне, а Юпитер – в ретроградное во Льве. Как отметила специалист, это поможет понять, какие планы можно воплощать, а какие требуют пересмотра. Особенно заметны перемены будут для Овнов, Раков, Весов, Козерогов, Львов, Тельцов, Скорпионов и Водолеев.

Далее – 21 декабря. В этот день произойдет солнцестояние и переход Солнца в Козерог. Период подходит для спокойного определения приоритетов, но не для обещаний себе начать совершенно новую жизнь за один день. Сильнее всего это почувствуют Козероги, Раки, Овны и Весы.

Следующий рубеж – 7-10 января. Венера переходит в Стрельца, а Марс разворачивается в Деве. Сначала возникает желание больше общаться, путешествовать и радовать себя, затем становится заметно, что сил на всё не хватает. Главная группа перемен – Девы, Рыбы, Близнецы и Стрельцы.

Завершающий период – 13-15 января. Меркурий входит в Водолей, а Уран формирует точный гармоничный аспект с Нептуном. Возможны нестандартные идеи, важные новости и желание изменить привычный сценарий. Особенно чувствительны ранние Овны, Близнецы, Львы, Весы, Стрельцы и Водолеи.