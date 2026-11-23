Сегодня, 23 ноября, за утро в Омске произошло 41 ДТП. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в 40 авариях обошлось без пострадавших, еще в одном случае понадобилась медицинская помощь.

Автомобилистам рекомендуют выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких манёвров и торможений в условиях сильного гололеда. Особую осторожность следует проявлять на перекрёстках и пешеходных переходах, а также учитывать состояние дорожного покрытия.

– Не торопитесь! Помните, что на скользкой дороге цена спешки может быть слишком высокой. Берегите себя и своих близких! Соблюдайте ПДД! – напомнили в ГИБДД.

Ранее в региональном министерстве здравоохранения также предупредили омичей об опасности гололёда и призвали по возможности отказаться от прогулок и поездок.

Тем временем в Кузбассе страшно выросло число смертей на дорогах с наступлением ноября.