Ученики кадетского класса школы №11 совместно с председателем совета ветеранов Лидией Поповой и старшим юрисконсультом отдела МВД России "Беловский" Альбиной Ивановой посетили отдел Госавтоинспекции "Беловский".

Полицейские провели для ребят экскурсию, в ходе которой познакомили их с деятельностью различных служб Госавтоинспекции. Школьникам рассказали об основных задачах, которые выполняет Госавтоинспекция, и как сдают экзамены кандидаты в водителей.

В конце встречи кадетам показали патрульный автомобиль ДПС, а также специальные технические средства, которые инспекторы используют в работе.