С 16 по 22 ноября сотрудники Госавтоинспекции Кузбасса пресекли 4 597 нарушений правил дорожного движения: 331 – среди пешеходов, 4 266 – среди водителей.
- 141 водитель отстранён от управления за нетрезвую езду или отказ от освидетельствования;
- 256 – попались на езде без прав;
- 178 – выехали на встречную полосу там, где это запрещено;
- 134 – нарушили правила перевозки детей;
- 233 – нарушили правила пользования ремнём безопасности или мотошлемом;
- 122 – нарушили правила проезда перекрёстков;
- 140 – проехали на запрещающий сигнал светофора;
- 328 – не пропустили пешехода.
Произошло 48 ДТП, в которых 2 человека погибли, 65 травмированы.
Ученики кадетского класса школы №11 совместно с председателем совета ветеранов Лидией Поповой и старшим юрисконсультом отдела МВД России "Беловский" Альбиной Ивановой посетили отдел Госавтоинспекции "Беловский".
Полицейские провели для ребят экскурсию, в ходе которой познакомили их с деятельностью различных служб Госавтоинспекции. Школьникам рассказали об основных задачах, которые выполняет Госавтоинспекция, и как сдают экзамены кандидаты в водителей.
В конце встречи кадетам показали патрульный автомобиль ДПС, а также специальные технические средства, которые инспекторы используют в работе.
В селе Куртуково инспекторы ДПС заметили подозрительного мотоциклиста. Останавливаться водитель мотоцикла с коляской отказался, попытавшись скрыться. Вскоре его догнали и отстранили от управления.
В итоге на лихача составлены шесть протоколов за нетрезвую езду, езду без прав, езду на незарегистрированном ТС, отказ подчиниться требованию полиции, отсутствие мотошлема и полиса ОСАГО.
Мотоцикл помещён на спецстоянку.
В пгт. Тисуль инспекторы ДПС остановили квадроцикл для проверки. За рулём находился мужчина без водительского удостоверения.
В отношении нарушителя инспекторы составили административный материал за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления. Санкция предусматривает штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.
Инспекторы ДПС остановили автомобиль Kia Optima для проверки документов. За рулём находилась гражданка без водительского удостоверения с признаками опьянения.
Автоледи прошла освидетельствование в патрульном автомобиле. Результаты составили 0,404 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха при норме 0,16 мг.
В отношении женщины составили протокол за управление в состоянии опьянения, не имея права управления. Суд назначил штраф в размере 45 тысяч рублей.
Автомобиль помещён на спецстоянку.
Инспекторы провели познавательную беседу с воспитанниками детсада №145. Полицейские напомнили ребятам, как правильно и безопасно переходить проезжую часть.
Отдельный акцент сделали на особенностях осенне-зимнего периода. Сотрудники полиции объяснили детям, почему в межсезонье водителям сложнее заметить пешехода, а тормозной путь значительно увеличивается. Ребятам рассказали о важности использования световозвращающих элементов.
После беседы прошёл мастер-класс по изготовлению световозвращающих брелоков. Ребята с интересом вырезали фигурки из специальной световозвращающей бумаги и украшали их.