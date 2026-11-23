В Кузбассе разгорелись споры о том, почему экзамен в ГИБДД превратился в непреодолимую стену. Всероссийский портал Дром провел опрос среди почти 12 тысяч пользователей, чтобы выяснить: ученики действительно не умеют водить, инспекторы слишком строги или это бизнес на пересдачах?

Мнения автолюбителей Кузбасса разделились. Большинство (39%) всё же встали на сторону системы: они не верят в коррупцию. Из них 23% прямо заявили, что кандидаты "реально водить не научились", а 17% винят "чересчур жесткие требования".

Однако почти треть жителей региона (31%) убеждена: это сговор. Они уверены, что инспекторы, инструкторы и автошколы действуют заодно, чтобы люди платили за пересдачи.

В комментариях водители поделились болью.

– Я учился 20 лет назад в техникуме. Из группы в 30 человек не сдавали 2–3 студента. Сейчас сдают 2–4 ученика из всей группы, – пишет автолюбитель из Читы.

Опрошенные отмечают, что качество обучения часто зависит от конкретного инструктора. По словам водителей, некоторые наставники дают сомнительные советы – например, намеренно сокращать дистанцию, чтобы в поток не вклинились другие автомобили.

Для сравнения: в сговор верят 44% жителей Ленинградской области и 42% – Московской. А вот в Хакасии 46% уверены, что ученики просто не научились водить. В Забайкалье же 31% винят именно жесткие требования инспекторов.

Опрос Дрома, прошедший с 5 по 12 октября 2026 года, показал: проблема массовой пересдачи актуальна для всей страны, но в Кузбассе каждый третий подозревает систему в финансовой заинтересованности.