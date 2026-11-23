В кузбасском городе воспламенилась прямо на ходу легковушка, после чего последовал мощный хлопок.
Днём в понедельник, 23 ноября, в Осинниках огонь уничтожил машину прямо на проезжей части, сообщают очевидцы в соцсетях.
– Эта шайтан-машина перед моим лицом бабахнула, я чуть кони не двинула, – делится впечатлениями местная жительница.
Из-под капота LADA Vesta вырывалось мощное пламя. Пожилой водитель в спешке вытаскивал из салона вещи.
Приехавшие спасатели оперативно потушили огонь, однако машина практически полностью выгорела – остался лишь обугленный "скелет".
Фото\Видео: тг / Подслушано Осинники и Калтан